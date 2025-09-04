Formula 1, la folla di tifosi per Hamilton e Leclerc alla vigilia del Gp di Monza

Per le vie di Milano la Ferrari F1 ha incontrato i tifosi nell’evento “Drive to Monza”, l’appuntamento che introduce la gara dell’Autodromo Nazionale. Una folla rossa ha accolto Charles Leclerc e Lewis Hamilton, i due piloti Ferrari che, nonostante i risultati 2025, non hanno mai perso il supporto dei tifosi.

“Vedere così tante persone è un’emozione unica – ha detto Leclerc, vincitore a Monza nel 2019 e nel 2024, a Sky – Non riesco ancora ad abituarmi a queste emozioni. Il tifo che ha la Ferrari non ce l’ha nessun altro. Domenica? Come dite voi anche in italiano, ‘non c’è due senza tre’. L’emozione che si prova su quel podio è una cosa bellissima. Faremo di tutto per vincere, sarà difficile ma non impossibile”.

Accanto a lui anche Lewis Hamilton, che di GP d’Italia ne ha vinti 5: “Tutta questa gente è incredibile, vedere tutti qui mi fa andare il cuore a mille. Adoro Milano. Essere un pilota Ferrari è speciale: vincere con gli altri team è fantastico, ma come la Ferrari non c’è nulla”.