Eros Ramazzotti conquista San Siro

Oltre due ore di musica in uno spettacolo pensato per gli spazi aperti e destinato a proseguire con date in Italia e all’estero

Davanti a circa 51 mila spettatori, il cantautore romano ha inaugurato la serie di sette concerti previsti nei principali impianti del Paese, prima della prosecuzione della tournée internazionale che lo porterà in oltre 30 Paesi tra Europa, Nord America e America Latina.

Per la tappa milanese è stata allestita una produzione di grandi dimensioni, concepita per gli spazi aperti degli stadi. Il palco, sviluppato con due passerelle rivolte verso il pubblico, era affiancato da cinque maxi schermi e da una struttura scenografica di circa 480 metri quadrati, utilizzata per accompagnare visivamente i brani in programma.

Lo spettacolo, durato poco più di due ore, ha ripercorso le principali tappe della carriera di Ramazzotti. La scaletta ha alternato alcuni dei successi che hanno contribuito alla sua popolarità in Italia e all’estero ai brani più recenti tratti dall’album Una Storia Importante / Una Historia Importante.