Ryan Gosling è il nuovo Ghost Rider, Deadpool cambia tuta: tutte le novità Marvel dal Comic-Con

Ryan Gosling diventa Ghost Rider, Deadpool sfoggia una nuova tuta e Marvel svela il futuro di Avengers e Black Panther al Comic-Con.

I Marvel Studios hanno trasformato la Hall H del San Diego Comic-Con nel loro palcoscenico personale, presentando le novità che caratterizzeranno il Marvel Cinematic Universe nei prossimi anni. Tra immagini mostrate in esclusiva, apparizioni inattese e progetti capaci di ridisegnare gli equilibri del franchise, lo showcase condotto da Kevin Feige ha alternato grandi ritorni, nuovi ingressi e passaggi di testimone.

Avengers: Doomsday riunisce tre universi

SAN DIEGO, CALIFORNIA – JULY 25: (L-R) Anthony Mackie, Danny Ramirez, Robert Downey Jr. and Pedro Pascal speak onstage during the Marvel Studios Panel at 2026 San Diego Comic-Con on July 25, 2026 in San Diego, California. (Photo by Joe Scarnici/Getty Images for Disney)

Il momento centrale della presentazione è stato il “mega-panel” dedicato ad Avengers: Doomsday, uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati dai Marvel Studios. Sul palco sono saliti i registi Anthony e Joe Russo insieme a sedici componenti del cast, tra cui Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Simu Liu, James Marsden, David Harbour, Letitia Wright e Lewis Pullman.

A loro si sono aggiunti Kelsey Grammer, Danny Ramirez, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn e Tenoch Huerta Mejía. Hayley Atwell ha inoltre confermato il proprio ritorno nei panni di Peggy Carter. Una formazione che rende immediatamente percepibile la portata corale del film, destinato a far incontrare personaggi provenienti da tre universi differenti e a condurli verso uno scontro provocato da una minaccia esistenziale senza precedenti.

SAN DIEGO, CALIFORNIA – JULY 25: Cosplayers attend the Marvel Studios Panel at 2026 San Diego Comic-Con on July 25, 2026 in San Diego, California. (Photo by Joe Scarnici/Getty Images for Disney)

Il protagonista simbolico del panel è stato però Robert Downey Jr., pronto a tornare nel MCU non come Tony Stark, ma nelle vesti di Victor von Doom. Durante la presentazione, a ogni spettatore presente nella Hall H è stata consegnata una maschera e un mantello del personaggio, indossati su invito dello stesso attore prima della proiezione di un’anteprima esclusiva.

SAN DIEGO, CALIFORNIA – JULY 25: Ryan Reynolds in Deadpool cosplay speaks from the audience during the Marvel Studios Panel at 2026 San Diego Comic-Con on July 25, 2026 in San Diego, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

Il panel ha riservato anche un’incursione a sorpresa di Ryan Reynolds, apparso tra il pubblico nei panni di Deadpool con una nuova tuta grigio-blu dall’effetto denim. Dopo essersi fatto passare inizialmente per un fan, l’attore ha trasformato il momento dedicato alle domande in uno dei siparietti più ironici della presentazione, senza però confermare un eventuale coinvolgimento del personaggio nel film.

Diretto dai fratelli Russo e prodotto da Kevin Feige, Louis D’Esposito e Jonathan Schwartz, Avengers: Doomsday arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre.

Ryan Gosling sarà Ghost Rider

(Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

Tra le sorprese più rilevanti del Comic-Con figura l’annuncio di un nuovo film dedicato a Ghost Rider. Kevin Feige ha accolto sul palco Ryan Gosling, scelto come protagonista, e il regista Shawn Levy, già dietro la macchina da presa di Deadpool & Wolverine.

Il progetto segna quindi una nuova collaborazione tra Gosling e Levy, impegnati insieme anche in Star Wars: Starfighter. A scrivere la sceneggiatura sarà Jonathan Tropper, autore di Your Friends & Neighbors e dello stesso Star Wars: Starfighter. I dettagli sulla trama e sull’identità assunta dal nuovo Spirito della Vendetta rimangono ancora riservati, mentre l’uscita cinematografica è stata fissata per il 2028.

The Punisher entra in Spider-Man: Brand New Day

SAN DIEGO, CALIFORNIA – JULY 25: Jon Bernthal speaks onstage during the Marvel Studios Panel at 2026 San Diego Comic-Con on July 25, 2026 in San Diego, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

Anche Jon Bernthal ha raggiunto a sorpresa Kevin Feige nella Hall H per parlare del ritorno di Frank Castle. Dopo aver ripreso il ruolo di The Punisher nell’universo televisivo Marvel, l’attore farà il proprio ingresso anche nel mondo cinematografico di Spider-Man con Spider-Man: Brand New Day.

Il pubblico del Comic-Con ha potuto vedere una prima sequenza esclusiva del film Sony Pictures, che porterà sul grande schermo l’incontro tra Peter Parker e il tormentato vigilante interpretato da Bernthal. Spider-Man: Brand New Day arriverà nelle sale italiane il 29 luglio 2026.

David Jonsson è il nuovo Black Panther

SAN DIEGO, CALIFORNIA – JULY 25: David Jonsson is seen onstage during the Marvel Studios Panel at 2026 San Diego Comic-Con on July 25, 2026 in San Diego, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

La presentazione si è conclusa con gli annunci dedicati a Black Panther 3. Ryan Coogler, regista dei primi due capitoli della saga, tornerà a collaborare con i Marvel Studios per dirigere anche il nuovo film. Insieme a Letitia Wright e Winston Duke, Coogler ha confermato che il progetto debutterà nei cinema statunitensi il 15 dicembre 2028.

La rivelazione più importante riguarda però David Jonsson, attore visto in Alien: Romulus e nella serie Industry, presentato ufficialmente come il nuovo Black Panther. Non è stato ancora chiarito in quale modo il personaggio si inserirà nella storia di Wakanda né quale sarà il suo rapporto con Shuri, interpretata da Letitia Wright, che aveva assunto il mantello dell’eroe in Black Panther: Wakanda Forever. La scelta apre quindi una nuova fase per la saga, mentre il ritorno di Coogler assicura una continuità creativa con i capitoli precedenti.