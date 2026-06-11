Achille Lauro accende i sessantamila dell’Olimpico

Achille Lauro si è esibito allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a oltre 60 mila spettatori. Il concerto, andato in scena nella serata di ieri, è stato costruito come un percorso attraverso le diverse fasi del repertorio dell’artista, alternando musica, racconti e riferimenti alla sua città.

Roma continua a occupare un ruolo centrale nell’immaginario di Lauro e nella narrazione che accompagna il suo percorso artistico. Negli ultimi anni il cantante ha più volte scelto luoghi simbolici della capitale per alcune delle sue iniziative pubbliche, tra cui la performance a Piazza di Spagna in occasione dell’uscita di Amor e quella alla Fontana di Trevi legata alla pubblicazione della nuova versione dell’album Comuni Immortali.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato l’arrivo sul palco di Antonello Venditti. I due artisti hanno eseguito dal vivo per la prima volta la nuova versione di Che tesoro che sei. L’incontro ha messo insieme due generazioni della musica romana, accomunate da un forte legame con la città che ha segnato i rispettivi percorsi artistici.

Il concerto dell’Olimpico rappresenta una nuova tappa per Achille Lauro, in un percorso che negli ultimi anni lo ha visto ampliare progressivamente il proprio pubblico e sperimentare linguaggi artistici differenti, mantenendo Roma come riferimento costante della sua produzione.