William e Kate condividono il video dell’arrivo di Trump: «Una giornata da ricordare»

Sul profilo Instagram dei Principi del Galles è stato diffuso un video che racconta l’arrivo di Donald Trump nel Regno Unito, definito «una giornata da ricordare». La clip mostra l’accoglienza ufficiale riservata all’ex Presidente degli Stati Uniti, seguita da immagini dello State Banquet, il banchetto di Stato organizzato a Buckingham Palace con la partecipazione della famiglia reale e delle massime autorità britanniche.
Attraverso una narrazione visiva curata nel minimo dettaglio, il video sottolinea il valore simbolico di una visita che ha messo al centro i rapporti storici tra Regno Unito e Stati Uniti.
Pubblicata sui social, la clip conferma il ruolo dei Principi del Galles come protagonisti della comunicazione istituzionale contemporanea, capaci di trasformare eventi ufficiali in contenuti immediatamente virali.