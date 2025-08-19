Stefano De Martino e Caroline Tronelli, amore sotto attacco: un hacker diffonde il video intimo

Stefano De Martino e Caroline Tronelli vivono la loro storia d’amore. Ma la serenità della coppia è stata turbata

Non si tratta più di semplici voci o di indiscrezioni nate dai passaparola: Stefano De Martino, il conduttore di successo di casa Rai e acclamato showman teatrale, ha ufficialmente una nuova storia d’amore con Caroline Tronelli. A confermarlo sono le immagini dei settimanali, che ormai non fanno più fatica a sorprenderli insieme in momenti di tenerezza durante le vacanze estive. In questi giorni di relax, la storia tra Stefano e Caroline procede a gonfie vele.

Ma a rompere la serenità della coppia arriva una notizia inquietante: la notte del 9 agosto un hacker ha violato il sistema di videosorveglianza della casa di Caroline Tronelli. Una volta superate le barriere di protezione, l’hacker ha rubato un video intimo della coppia. Qualche ora dopo, le immagini sono state diffuse sui social, in particolare su Telegram.

Sull’hackeraggio subito dalla compagna di De Martino indaga ora la procura, dopo la presentazione della denuncia da parte dei legali del conduttore, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani.