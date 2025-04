Sofia di Spagna ha 18 anni, il debutto ufficiale senza la famiglia

L’Infanta Sofia di Spagna ha compiuto il suo primo impegno ufficiale in autonomia. Lontana dall’ombra dei genitori, re Felipe e la regina Letizia, e della sorella Leonor, erede al trono, la giovane royal ha presieduto a Madrid la cerimonia di consegna dei premi fotografici Objetivo Patrimonio. In un momento delicato per la Corona, ancora scossa dalle recenti tensioni a Valencia, l’evento ha offerto un’immagine più fresca e accessibile della famiglia reale. Elegante, misurata e dotata di un carisma naturale, Sofia ha mostrato di essere perfettamente a suo agio sotto i riflettori, pronta a interpretare con sicurezza il suo ruolo pubblico.