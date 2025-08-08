Proposta di matrimonio di Valerio Pastore ad Alessandra Amoroso dopo il concerto di Lecce: il momento romantico

Durante il concerto conclusivo del suo tour estivo a Lecce, Alessandra Amoroso ha vissuto un momento indimenticabile: il compagno Valerio Pastore le ha chiesto di sposarlo dietro le quinte, regalando alla cantante una proposta romantica e inaspettata. Il gesto, ripreso in video, ha visto Valerio inginocchiarsi davanti ad Alessandra dopo averle donato un mazzo di fiori e un anello, ricevendo un sì tra sorrisi e lacrime. La scelta del concerto a Lecce non è casuale: è proprio qui che è iniziato il percorso musicale della cantante e dove ha voluto chiudere questo capitolo importante, già con il pancione.

Chi è Valerio Pastore, futuro marito di Alessandra Amoroso

Valerio Pastore è una figura riservata e poco conosciuta al grande pubblico, ma fondamentale nella vita di Alessandra Amoroso. Nato il 6 agosto 1994 a Eboli, in provincia di Salerno, e residente a Olevano sul Tusciano, Valerio lavora come tecnico del suono e videomaker, professioni che lo hanno avvicinato al mondo musicale dove ha conosciuto la cantante salentina. Con circa otto anni di differenza rispetto ad Alessandra, ha sempre scelto di restare lontano dai riflettori, mantenendo un profilo basso anche sui social, con un account Instagram privato e pochissime apparizioni pubbliche. La loro relazione, iniziata da circa due anni, è stata confermata ufficialmente solo nel 2025 con l’annuncio della gravidanza di Alessandra, che aspetta la loro prima figlia, Penelope, in arrivo a settembre. La coppia ha sempre preferito vivere la propria storia lontano dal gossip, costruendo un legame solido e discreto.