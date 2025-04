Il discorso di Pharrell agli studenti della NYU

Nel 2017 Pharrell Williams ha ricevuto la laurea ad honorem in Belle Arti dalla NY University. Per l’occasione, l’artista ha anche tenuto un discorso in cui si è definito «studente perpetuo» e ha affrontato il tema dell’uguaglianza di genere.

«Questa è la prima generazione che si rende davvero conto che le donne non devono essere lasciate indietro, mai. Stiamo finalmente eliminando principi e leggi che hanno fatto sì che le donne rimanessero indietro troppo tempo» ha dichiarato davanti agli studenti. «Voi, ragazze e ragazzi, siete i primi a capire questa cosa. E lo ripeto con forza. La nostra nazione non ha mai visto niente del genere prima».