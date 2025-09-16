Miss Italia 2025 è la 18enne lucana Katia Buchicchio: prima vittoria per la Basilicata

Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio, 18 anni, originaria di Anzi, piccolo paese in provincia di Potenza. La finale si è svolta ieri sera al PalaSavelli di Porto San Giorgio (Fermo), incoronando per la prima volta nella storia del concorso una rappresentante della Basilicata.

Studentessa e appassionata di ricamo e cucito, un’arte che le è stata tramandata dalle nonne e dalle zie, Katia ha dichiarato dopo la vittoria: «Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo».

Grande soddisfazione per la patron Patrizia Mirigliani, che ha commentato: «Sono molto emozionata, la Basilicata non aveva mai vinto il titolo. È una grande soddisfazione, sono felicissima ed è una vittoria di tutti noi, insieme al ritorno in tv».

Anche il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, ha espresso entusiasmo per l’evento: «Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, siamo soddisfatti».