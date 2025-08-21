Lisa si veste da Labubu e il momento diventa virale

Certe immagini non hanno bisogno di spiegazioni. Sul palco, le luci puntate, il pubblico in delirio: Lisa, superstar delle Blackpink, entra in scena con un costume rosa che non lascia dubbi. Orecchie lunghe, sorriso sornione, proporzioni inconfondibili. È Labubu, il mostriciattolo “ugly-cute” di Pop Mart, trasformato in outfit da concerto.

Non è la prima volta che Lisa e Labubu si incontrano. Nell’aprile 2024, era bastato vederlo appeso alla sua gonna pelosa per scatenare il panico collezionistico: in Thailandia i negozi Pop Mart erano andati in sold-out in poche ore, il fenomeno si era propagato in Corea, Giappone, Stati Uniti ed Europa. Ma questa volta è diverso. Questa volta il tributo è totale, studiato per essere un momento da immortalare, da condividere, da trasformare in meme e trend.

L’apparizione londinese di agosto 2025 durante il tour delle Blackpink ha confermato quello che i fan sospettavano da mesi: tra Lisa e Labubu c’è un legame che va oltre l’accessorio virale. Le voci di una possibile collaborazione ufficiale si sono riaccese, alimentate da clip, foto e post che hanno invaso i social nelle ore successive allo show.

Se mai arriverà una “Lisa x Labubu edition”, sarà l’equivalente pop di un’eclissi totale: rarissima, spettacolare e capace di fermare tutto, dal mercato del collezionismo alle timeline di mezzo mondo.