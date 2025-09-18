Kate Middleton e Melania Trump con gli Scout a Windsor

Dopo lo sfarzo dello State Banquet a Buckingham Palace, la Principessa del Galles e la First Lady Melania Trump hanno vissuto un momento dal tono completamente diverso a Windsor. Kate Middleton ha invitato Melania a unirsi a un gruppo di Scout Squirrels nei giardini di Frogmore, per un’attività “in the wild” dedicata ai bambini più piccoli del movimento scoutistico britannico.

La Principessa, in look country-chic firmato Ralph Lauren e Me+Em, ha accompagnato Melania Trump in una mattinata informale e gioiosa, lontana dalle luci della cerimonia ufficiale. Le due hanno preso parte alle attività dei piccoli Scout, impegnati a conquistare il distintivo “Go Wild”, trasformando l’incontro in un momento di vicinanza e spontaneità.