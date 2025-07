Hulk Hogan, chi era la leggenda del wrestling anni ’80

La leggenda del wrestling professionistico e volto simbolo degli anni ’80 Hulk Hogan è morto a 71 anni. Hogan è da sempre stato celebre per il suo fisico imponente (2 metri d’altezza), la bandana e i baffi biondi, che lo hanno reso una delle icone più riconoscibili della cultura pop americana. NBC News, citando il suo manager Chris Volo, ha riferito che Hogan è deceduto nella sua casa in Florida. Hogan aveva trasformato il suo successo nel ring in una carriera cinematografica e televisiva, diventando uno dei personaggi più noti dello sport-spettacolo mondiale.