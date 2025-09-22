Harry e Meghan insieme al concerto di beneficenza One805LIVE a Santa Barbara

Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto una comparsa a sorpresa al concerto di beneficenza One805LIVE a Santa Barbara. La coppia ha partecipato all’evento organizzato per sostenere i primi soccorritori e programmi di benessere mentale, interagendo con ospiti e personale presente.

Tra le celebrità presenti anche Oprah Winfrey, mentre Harry e Meghan hanno preso parte a momenti di dialogo con i soccorritori prima di salire sul palco. L’evento si è svolto nella residenza fronte mare dell’attore Kevin Costner, offrendo un’occasione per unire impegno filantropico e presenza pubblica della coppia.