Il debutto da attrice di Greta Ferro

Il debutto attoriale di Greta Ferro avviene nel 2018 con Una Giacca, un cortometraggio diretto da Michele Placido e prodotto da Giorgio Armani.

Il progetto, pensato come parte della campagna digitale Emporio Armani – Frames of Life, racconta una storia di identità, aspirazione e trasformazione, attraverso il simbolo di una giacca che diventa strumento di affermazione personale.

Greta interpreta una giovane donna in cerca della propria strada, in una narrazione intima ed essenziale che le consente di misurarsi per la prima volta con la recitazione, mantenendo al centro eleganza e autenticità.