Francesco Totti, l’arrivo all’aeroporto di Mosca

Francesco Totti è arrivato a Mosca per partecipare a un evento promozionale organizzato da Bookmaker Ratings, il principale portale russo dedicato allo sport e alle scommesse. L’ex capitano della Roma riceverà il prestigioso RB Award, già conferito in passato a campioni come Cafu e Figo. Un video del suo arrivo è stato diffuso su Instagram dagli organizzatori.