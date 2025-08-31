Festival del cinema di Venezia, Jude Law nei panni di Putin: «Non temo ripercussioni»

Al Lido è il giorno di Jude Law. L’attore britannico ha presentato in concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia Il Mago del Cremlino, il nuovo film di Olivier Assayas tratto dal romanzo di Giuliano da Empoli. Interprete di Vladimir Putin, Law ha raccontato in conferenza stampa le sfide di un ruolo tanto complesso quanto delicato: «Non ho certo pensato a possibili ripercussioni, mi sono affidato a Olivier per raccontare senza polemiche un personaggio che fa parte di una storia molto più grande».

La pellicola, scritta dal regista insieme a Emmanuel Carrère, ricostruisce tra realtà e finzione l’ascesa al potere del leader russo attraverso lo sguardo del suo spin doctor Vadim Baranov, interpretato da Paul Dano e ispirato a Vladislav Surkov. Nel cast anche Alicia Vikander.

Per Law, la difficoltà maggiore è stata rendere l’enigma del presidente: «Il volto pubblico di Putin non lascia trasparire nulla. Ho dovuto lavorare su una recitazione interiore, capace di suggerire emozioni senza mai mostrarle apertamente».