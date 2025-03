Federica Brignone: “Ho cercato di imparare dai miei errori”

Powered by

L’azzurra al suo ritorno dagli Stati Uniti con la Coppa del Mondo femminile di sci. “L’anno scorso ero seconda, quest’anno ho cercato ancora una volta di imparare dai miei errori.” Così Federica Brignone al suo ritorno dagli Stati Uniti con la Coppa del Mondo femminile di sci. “La cosa meno facile e meno scontata è stata riuscire a riprodurre in gara i risultati ottenuti in allenamento. Ho cercato di lavorare su di me, cercando di migliorare. È andato tutto alla grande, qualcosa si può ancora migliorare.”