Elena Maraga, la “sexy maestra” presenta il suo calendario hot

Dalla cattedra dell’asilo di Varago a OnlyFans, fino al calendario sexy 2026: Elena Maraga continua a far parlare di sé. Licenziata per i contenuti hot, la 29enne trevigiana ha trasformato lo scandalo in business. Dodici mesi di scatti realizzati in Sardegna tra lingerie, nudi eleganti e pose provocanti. «Per qualcuno è stato uno scandalo, per me una scelta consapevole» rivendica. E ora, con il calendario già in vendita, la “sexy maestra” firma la sua rivincita.

