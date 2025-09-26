venerdì 26 settembre 2025

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Video » Video Personaggi » Elena Maraga, la “sexy maestra” presenta il suo calendario hot

Elena Maraga, la “sexy maestra” presenta il suo calendario hot

Ludovica Gallo
Ludovica Gallo
– Lettura: 1 minuto

Dalla cattedra dell’asilo di Varago a OnlyFans, fino al calendario sexy 2026: Elena Maraga continua a far parlare di sé. Licenziata per i contenuti hot, la 29enne trevigiana ha trasformato lo scandalo in business. Dodici mesi di scatti realizzati in Sardegna tra lingerie, nudi eleganti e pose provocanti. «Per qualcuno è stato uno scandalo, per me una scelta consapevole» rivendica. E ora, con il calendario già in vendita, la “sexy maestra” firma la sua rivincita.

© Riproduzione Riservata
,