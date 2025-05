Demi Moore trionfa ai Golden Globe: «Mi avevano fatto dubitare di me stessa»

Demi Moore conquista il Golden Globe come miglior attrice protagonista per The Substance, segnando un momento storico nella sua carriera lunga oltre quarant’anni. Salita sul palco con voce emozionata e sguardo deciso, l’attrice ha ringraziato il pubblico e la troupe, ma soprattutto ha raccontato senza filtri un periodo buio della sua vita.

«Per anni mi sono sentita dire che ero solo un’attrice da “popcorn movie”. E, peggio ancora, ci ho creduto», ha ammesso dal palco, visibilmente commossa.

Poi il riscatto: il ruolo intenso e trasformativo in The Substance, accolto dalla critica con entusiasmo, le ha restituito quella fiducia che sembrava perduta. Una standing ovation ha accompagnato le sue parole, che sono risuonate come un messaggio di forza e rinascita.

Un premio atteso, meritato, ma soprattutto simbolico: Demi Moore oggi non è solo una star di Hollywood, è l’emblema di chi, dopo essere caduto, trova il coraggio di rialzarsi e brillare ancora.