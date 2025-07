Chi era Almerigo Grilz, il reporter morto in Mozambico e rimosso dalla memoria collettiva

Almerigo Grilz è stato il primo giornalista italiano caduto su un campo di battaglia dopo la Seconda guerra mondiale. Raccontava le guerre dimenticate degli anni ’80 con una cinepresa in mano, da freelance. Per decenni è rimasto escluso dalla memoria ufficiale per motivi politici. Ora un film, Albatross, prova a restituirgli volto e storia.