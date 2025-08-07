Charlize Theron, la diva di Hollywood compie 50 anni

Bellissima, statuaria, e da sempre in prima linea per i diritti civili, Charlize Theron è nata il 7 agosto 1975 a Benoni, in Sudafrica. Naturalizzata cittadina statunitense, ha mosso i primi passi nel mondo della moda e della danza classica, prima di conquistare Hollywood con ruoli memorabili in film come L’avvocato del diavolo, Le regole della casa del sidro e Sweet November. Impossibile dimenticarla, icona di sensualità, in un celebre spot in bianco e nero girato a Capri negli anni ’90, in cui un filo di cotone si impigliava a una sedia accorciandole l’orlo del vestito in modo vertiginoso.