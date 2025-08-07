Charles Leclerc debutta nella pubblicità: il pilota Ferrari protagonista del primo spot LEC

Chiedi a ChatGPT

Charles Leclerc, star della Formula Uno, debutta come protagonista di una campagna pubblicitaria internazionale. Il pilota Ferrari è il volto di “Too Good to Be True?”, il primo spot di LEC, il brand che ha rivoluzionato il mondo del gelato leggero. Un progetto che segna una nuova tappa nella carriera del monegasco, questa volta lontano dai circuiti e vicino a un cucchiaino di gelato, pronto a conquistare anche il pubblico della pubblicità.

Un Leclerc inedito tra risate, amici e gelato

Girato in una luminosa giornata estiva, lo spot mostra un Charles Leclerc rilassato, sorridente, immerso in momenti di pura spensieratezza. Niente casco né monoposto, ma un’atmosfera giocosa tra amici, un campo da padel e una pausa a bordo piscina con un barattolo di Vanillove. Léo, il fedele cagnolino del pilota, aggiunge la nota tenera a un video che mescola leggerezza, autoironia e gusto autentico.

L’idea, nata proprio da Leclerc insieme a LEC, parte da una domanda provocatoria: “Too Good to Be True?”. Un gelato così buono e leggero da sembrare impossibile, un sogno che diventa realtà al primo assaggio. Lo spot punta tutto su questa promessa: libertà di concedersi un piacere che non pesa, nemmeno alla mente.

Il debutto da protagonista

Per la prima volta Leclerc si mette in gioco davanti alla telecamera non come testimonial, ma come protagonista creativo. Ha partecipato all’ideazione del progetto e si è divertito a mostrarsi in una veste diversa, lontano dall’adrenalina delle piste ma con la stessa energia che lo contraddistingue.

“Questa campagna è un’accelerazione per il nostro brand – racconta Federico Grom, cofondatore di LEC – e Charles era la scelta naturale per incarnare il nostro messaggio: rendere possibile ciò che sembrava impossibile. È un racconto visivo che unisce emozioni, intrattenimento e autenticità”.

Un gelato da campione

LEC continua a puntare sul suo concept: massimo 399 kcal per barattolo, fino al 41% di calorie in meno rispetto alla media dei gelati più venduti, zuccheri ridotti e fibre che arricchiscono la ricetta senza compromettere il gusto. I cinque gusti – Vanillove, Salty Carammmel, Swirly Pistachi-oh!, Peanut Caramel Tango e Chocolate Crunch – diventano protagonisti dello spot accanto al pilota, portando in scena il piacere di un gelato che non chiede rinunce.

La campagna è online su YouTube e sui canali social di Charles Leclerc e LEC, pronta a diventare il tormentone dell’estate 2025. Tra gag, colpi di scena e un finale a sorpresa, il messaggio è chiaro: il gelato leggero da sogno esiste. E il suo ambasciatore porta il numero 16 sulla tuta, ma questa volta ha in mano un cucchiaino.