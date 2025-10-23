Carlo e Camilla arrivano a Roma per la visita di Stato in Vaticano

I reali britannici Carlo III e Camilla sono arrivati a Roma in vista della visita ufficiale presso la Santa Sede. L’aereo, un Airbus A321, è atterrato all’aeroporto militare di Ciampino alle 18:27 di ieri. Ad accoglierli, nell’area riservata del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, l’ambasciatore del Regno Unito presso la Santa Sede, Christopher Trott, e il capo del protocollo della Segreteria di Stato vaticana, monsignor Fernandes Gonzales.

Un tappeto rosso è stato disteso fino ai gradini dell’aereo. Re Carlo, in completo grigio e cravatta azzurra, e la regina Camilla, in un elegante abito scuro, sono scesi sorridenti e hanno scambiato brevi convenevoli con le autorità presenti. Dopo pochi minuti, la coppia reale è salita sulla Royal Bentley. Camilla ha salutato con un gesto della mano dal finestrino prima che il corteo lasciasse l’aeroporto.