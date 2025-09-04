Morto Giorgio Armani: vita e carriera del re dello stile e della sartoria italiana

Con «infinito cordoglio» il gruppo Armani ha annunciato la scomparsa del suo fondatore Giorgio Armani, spentosi serenamente all’età di 91 anni circondato dai suoi cari. Lo stilista, che ha lavorato fino agli ultimi giorni dedicandosi con lucidità e passione all’azienda e ai progetti futuri, lascia un’eredità che va oltre la moda, avendo saputo costruire una visione capace di dialogare con il pubblico e di riflettere il suo impegno per Milano e per la comunità.

La camera ardente sarà aperta al pubblico il 6 e 7 settembre presso l’Armani/Teatro in via Bergognone 59 a Milano. I funerali, come da sua volontà, si terranno in forma privata.