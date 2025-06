Cuciniamo insieme: spaghetti ai fiori di sambuco

Il fiore di sambuco profuma le nostre campagne in questo mese di maggio. Lo trovate ovunque; sono quegli ombrellini bianco avorio che punteggiano il limitare dei boschi. Le nostre nonne ci facevano di tutto: dallo sciroppo, all’acqua dissetante ed in cucina è davvero un ausilio di profumo. Così abbiano pensato ad una ricetta fresca e facilissima che però desterà la sorpresa dei vostri commensali.

Ingredienti – 360 gr di spaghetti (meglio il numero 5 se non addirittura il 3), due burrate per circa 400 gr complessivi, 120 gr di burro di primo affioramento, sei filetti di acciughe, un limone non trattato, due o tre fiori di sambuco.

Procedimento – Fate fondere in una padella ampia – ci dovete saltare la pasta – il burro e sciogliete nel burro i filetti di acciughe. Nel frattempo lessate molto al dente in acqua leggermente salata gli spaghetti. Spremete il suco del limone lasciando da parte la scorza, separate i fiori di sambuco in tante mini-corolle e tagliate a metà le burrate. Aggiungete al burro e alle acciughe il succo di limone, fate tirare un po’ poi scolate la pasta e saltatela in padella. Ora grattugiate un po’ di scorza di limone sulla pasta e impiattando cospargete di fiori di sambuco e ponete su ogni piatto una mezza burrata.

Come far divertire i bambini – Fate decorare a loro i piatti con i fiori di sambuco.

Abbinamento – Abbiamo scelto un Cartizze, vanno bene tutti gli spumanti metodo Charmat purché non troppo sechi.