Cuciniamo insieme: Bruschette cacio e albicocche

Abbiamo bisogno di stare all’aria aperta, di goderci il sole (e la vitamina D ne trae benefizio!) senza gravare troppo sullo stomaco ché la pennichella è in agguato. Allora per un picnic, una cenetta in riva al mare o un aperitivo in giardino ecco una ricettina veloce veloce, profumatissima, super stagionale e giustamente golosa che sfrutta quell’equilibrio dolce-agrumato e quella polposità che fanno dell’albicocca il frutto estivo per eccellenza. E’ una rosacea parente stretta di pesche, ciliegie, prugne e mandorle e non è un caso che i “semi” di albicocca detti armelline siano le mandorle amare. Se avete voglia estraeteli dal guscio dell’albicocca e tostati conservateli: in pasticceria sono preziosi. Il nome armellina dice subito che l’albicocca è il frutto principe dell’Armenia, ha in sé qualcosa di biblico. Gustarle per credere!

Ingredienti – 8 fette non grandi di pane raffermo, 3 albicocche, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva oppure 4 cucchiai e 30 gr di burro di primo affioramento, 100 gr di Pecorino semi-stagionato, 100 gr di Parmigiano Reggiano o toma di vacca stagionata, in alternativa Taleggio, 4 cucchiai di miele italiano (noi abbiamo usato il coriandolo, ma va benissimo a esempio il corbezzolo o il castagno: mieli resinati e non troppo dolci), alcuni rametti di timo o timo-limine freschi, 6 noci.

Preparazione – Tostate in forno a micro-onde funzione grill o in una bistecchiera sul fuoco le fette di pane, fate a fette di circa mezzo centimetro le albicocche dopo averle private del nocciolo. Mettete in una padella due cucchiai di olio extravergine oppure il burro e “grigliate” da ambo i lati le fette di albicocca. Ritirate le fette bruschettate, ammorbiditele con un po’ di olio extravergine e aggiustatele di sale, sistemate su ogni fetta di pane un paio di pezzi di albicocche poi scaglie dei formaggi (potete anche grattugiarli o farli a tocchetti piccoli) irrorateli con il miele – se volete per farlo più liquido ammorbiditelo con un po’ di calore – e guarnite con il timo aggiungendo la granella di noci che avrete ricavato sgusciandole e poi tritando grossolanamente i gherigli.

Come far divertire i bambini – Fate guarnire a loro le bruschette insegnando loro la sequenza degli ingredienti. Si sentiranno cuochi provetti!

Abbinamento – Noi abbiamo optato per un Cartizze, va benissimo il Prosecco Docg, il Valdobbiadene doc perché la Glera ha inflessioni ben fruttate. Se volete un bianco optate per un semi-aromatico: sauvignon, gewurtztraminer (anche se è molto incidente), muller-turgau, malvasia del Carso.