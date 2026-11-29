Nella vita di tutti i giorni ognuno è libero di esprimere il proprio estro e la propria personalità, ma quando l’invito richiede formalità entrano in gioco regole precise. Nel nuovo appuntamento con le Pillole di Galateo, Petra Carsetti e Carlo Cambi analizzano i dettagli che fanno la differenza tra un look impeccabile e una caduta di stile.

Per il guardaroba femminile, il focus si concentra sulla proporzione tra età, occasione e altezza dell’orlo. Nei contesti formali quotidiani la gonna deve arrivare rigorosamente al ginocchio, bandendo le minigonne, per poi scendere sotto il ginocchio una volta superati i quarant’anni.

Nelle serate di gala, invece, l’abito lungo diventa d’obbligo, sempre accompagnato da un tacco alto adeguato all’importanza dell’evento.

Per lui, l’eleganza si gioca tutta intorno al collo e alla scelta della camicia. Nei contesti più formali hanno via libera esclusivamente il classico collo all’italiana e quello alla francese, purché non eccessivamente angolato, mentre vanno evitati modelli più casual e di tendenza come il button-down e il collo alla coreana.

Infine, una precisazione fondamentale sullo smoking: va riservato esclusivamente alla sera, non va mai indossato ai matrimoni e richiede il colletto specifico per il papillon rigorosamente annodato a mano.