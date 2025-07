La sfilata alta moda di Antonio Grimaldi

Antonio Grimaldi reinterpreta lo spirito edonista degli anni Ottanta attraverso una collezione couture che celebra la libertà individuale, il piacere di esistere e l’equilibrio tra forza e delicatezza. Ventisette look scandiscono una narrazione visiva e tattile, dove abiti fluttuanti e costruzioni scultoree si fondono in un linguaggio contemporaneo. I materiali preziosi — dal velluto al tulle laser cut — dialogano con ricami che diventano corazze luminose, mentre i colori, tra bianco, corallo e nero, definiscono una palette pittorica. La collezione è un inno all’eleganza come dichiarazione d’identità, un gesto sartoriale che esprime benessere, consapevolezza e desiderio.