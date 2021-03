Così Mediaset celebra la Giornata Nazionale delle vittime dell’epidemia di Coronavirus

«La memoria non si spegne». È questo lo slogan scelto da Mediaset che oggi, giovedì 18 marzo, ha scelto di commemorare la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus con la massima intensità, attraverso un contenuto video di trenta secondi dedicato a chi non ce l'ha fatta proprio a causa della pandemia. Il filmato andrà in onda più volte durante la giornata su tutte le reti Mediaset.

Inoltre sarà trasmesso in alcuni programmi un breve filmato intitolato «In ricordo di chi vivrà per sempre» mentre i programmi in onda e, scelta inconsueta, persino i telegiornali del gruppo, osserveranno alcuni istanti di silenzio assoluto «per trasmettere il messaggio della Giornata nel modo più forte possibile». Attraverso questi atti concreti si vuole così non solo non dimenticare chi non c'è più ma anche continuare a sensibilizzare gli italiani sull'emergenza sanitaria che stiamo vivendo.