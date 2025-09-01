Vladimir Putin, l’incontro con Modi al vertice Sco di Tianjin

Durante il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Tianjin, il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato i legami storici tra Russia e India in un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi, mentre entrambi i leader affrontano crescenti pressioni da parte degli Stati Uniti a causa della guerra in Ucraina.

“Caro Primo Ministro, caro amico, Russia e India intrattengono da decenni relazione speciale, amichevole e basata sulla fiducia e questa è la base per lo sviluppo delle nostre relazioni. Questo rapporto è sostenuto dalla stragrande maggioranza della popolazione dei nostri Paesi”, ha dichiarato il presidente Putin durante l’incontro.