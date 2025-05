Ventimiglia, smantellata rete di traffico migranti al confine con la Francia

La Polizia di Stato ha concluso l’operazione “Scenic”, disarticolando una rete criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina al confine italo-francese. Diciotto le persone coinvolte tra Ventimiglia e Nizza: 6 arrestate in Francia, 7 fermate in Italia, 5 colte in flagrante mentre trasportavano migranti. Le indagini, avviate nel novembre 2023, hanno ricostruito oltre 100 viaggi illegali effettuati con veicoli francesi, spesso noleggiati o intestati a prestanome. Il tutto grazie a una squadra investigativa congiunta tra Italia e Francia, che ha permesso un capillare scambio di informazioni e arresti coordinati su entrambi i lati della frontiera.