Università, al via semestre filtro alle facoltà di Medicina

Parte il 1 settembre il nuovo accesso a Medicina e Chirurgia senza il test: sono 53.825 gli iscritti, di cui ben il 70% studentesse. Il maggior numero si registra alla Sapienza (4810), alla Federico II di Napoli (3140), a Bologna (2635), a Padova (2629), a Torino (2321) e Roma Tor Vergata (2100). Le iscrizioni quest’anno non hanno visto un boom di candidati: il numero di partecipanti che hanno sostenuto il test a luglio 2024 è stato di 56.838, mentre a maggio erano stati 55.175. Probabilmente, dover sostenere i tre esami al termine del semestre aperto, ha scoraggiato una parte dei possibili candidati. “Sicuramente ho un piano B, che è Infermieristica. Però punto a rimanere qui a Medicina, sperando di rimanere a Tor Vergata”. “I ragazzi potranno avere accesso al semestre filtro, sia in modalità online, sia in presenza, questo permetterà loro di ambientarsi”, ha dichiarato Levialdi Ghiron, Rettore di Tor Vergata.
Gli studenti: “Ansia ma abbiamo piani B”