Università, al via semestre filtro alle facoltà di Medicina

Parte il 1 settembre il nuovo accesso a Medicina e Chirurgia senza il test: sono 53.825 gli iscritti, di cui ben il 70% studentesse. Il maggior numero si registra alla Sapienza (4810), alla Federico II di Napoli (3140), a Bologna (2635), a Padova (2629), a Torino (2321) e Roma Tor Vergata (2100). Le iscrizioni quest’anno non hanno visto un boom di candidati: il numero di partecipanti che hanno sostenuto il test a luglio 2024 è stato di 56.838, mentre a maggio erano stati 55.175. Probabilmente, dover sostenere i tre esami al termine del semestre aperto, ha scoraggiato una parte dei possibili candidati. “Sicuramente ho un piano B, che è Infermieristica. Però punto a rimanere qui a Medicina, sperando di rimanere a Tor Vergata”. “I ragazzi potranno avere accesso al semestre filtro, sia in modalità online, sia in presenza, questo permetterà loro di ambientarsi”, ha dichiarato Levialdi Ghiron, Rettore di Tor Vergata.