Ucraina, attacco russo con droni su un ospedale e una scuola di Kiev: almeno sei vittime

E’ salito a sei morti, tra cui un bambino di sei anni, il bilancio delle vittime dell’attacco notturno russo con droni lanciato la notte scorsa su Kiev: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tkachenko, come riporta Ukrainska Pravda. Droni sono stati lanciati in particolare nel distretto di Solomyanskyi: sono segnalati – come riporta l’agenzia Unian – incendi in edifici residenziali, in magazzini e in un istituto scolastico, con danni al reparto pediatrico di un ospedale e a una scuola. Gli addetti al soccorso stanno operando sul posto. Sono infatti in corso le operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie. “Attualmente, i servizi hanno confermato sei decessi, quattro di questi si trovano nel distretto di Svyatoshynskyi, due in quello di Solomyanskyi. Tra i morti c’è un bambino di sei anni”, ha affermato Tkachenko, aggiungendo che i feriti sono almeno 52, dei quali 30 ricoverati in ospedale.