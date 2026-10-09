Tromba marina a Marsala, paura tra le abitazioni: danni ingenti alle case e a una scuola

Una violenta tromba marina si è abbattuta sul territorio di Marsala e Petrosino, provocando danni ingenti ad abitazioni e a un istituto scolastico. Vigili del fuoco al lavoro, mentre le immagini mostrano il vortice avanzare verso la costa.

Una tromba marina si è sviluppata al largo della costa di Marsala, nel Trapanese, raggiungendo successivamente la terraferma e provocando ingenti danni. Le immagini mostrano il vortice mentre avanza minacciosamente verso le abitazioni, fino a investire alcune zone del territorio marsalese e di Petrosino.

Cinque squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti della provincia di Trapani, sono impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, mentre altre due squadre sono in arrivo da Santa Margherita Belìce e Palermo.

A comunicarlo è il comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani, che sta coordinando gli interventi dopo il passaggio della tromba marina. Si registrano danni ingenti ad alcune abitazioni private e all’istituto scolastico Alcide De Gasperi, situato in contrada Terrenove, nel territorio di Marsala.