Roma, una ruspa al lavoro a pochi centimetri dalla Fontana delle api

Il cingolato di una ruspa a pochi centimetri dalla fontana delle Api concepita nel 1644 da Gian Lorenzo Bernini e commissionata da Urbano VIII. Il braccio e i denti in ferro della pala vanno a pochi centimetri dalle api simbolo della famiglia Barberini a cui è intestata la piazza nel cuore di Roma da cui parte la celebre Via Veneto e dove si trova la splendida conchiglia. Nessuna protezione per il monumento di grande valore storico benché alcune delle sue parti siano stato nel corso del tempo rifatte. Nel piccolo cantiere per rifare il manto stradale ora in corso sono presenti solo gli operai, come documentato nel video girato questa mattina (fonte Ansa Video).