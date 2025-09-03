Parata della Vittoria, Xi accoglie Putin e Kim a Pechino

Il presidente cinese ha accolto i leader prima della parata per l’ottantesimo anniversario della vittoria cinese nella seconda guerra mondiale

I leader, tra cui Kim Jong Un della Corea del Nord e Vladimir Putin della Russia, si uniscono al presidente cinese Xi Jinping in una foto di gruppo prima della grande parata militare che celebra l’80 anniversario della vittoria sul Giappone e la fine della Seconda Guerra Mondiale, in Piazza Tienanmen a Pechino. I soldati sfilano in fila con carri armati e sistemi missilistici in mostra.