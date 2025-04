Papa Francesco, sicurezza in 3D attorno al Vaticano: pattugliamenti a terra, in metro e con i droni

Pattugliamenti in superficie, nel sottosuolo e in volo: è la strategia messa in campo dalla Questura di Roma per garantire la sicurezza in vista dei funerali di Papa Francesco. In superficie, pattuglie a piedi e a bordo di auto presidiano tutte le vie di afflusso verso il Vaticano. Nel sottosuolo, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale controllano stazioni e banchine della metropolitana.

A completare il dispositivo, le nuove tecnologie: droni e immagini in 3D assicurano una visuale a 360 gradi su Piazza San Pietro e sulle aree circostanti. Il sistema supera i limiti delle barriere architettoniche, offrendo un supporto integrato agli operatori impegnati a terra.