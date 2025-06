Sono 12 i componenti dell’equipaggio volontario della Madleen della ong Freedom Flotilla, sequestrata dall’esercito israeliano mentre navigava verso Gaza per portare aiuti e forzare il blocco imposto da Tel Aviv. La piu’ famosa del gruppo e’ Greta Thunberg, attivista svedese nota per la lotta sul cambiamento climatico e il movimento Fridays For Future, che ora ha imbracciato anche la causa palestinese.