Home » Video » Video Attualità » Nicolas Sarkozy si dirige verso il carcere mano nella mano con Carla Bruni

Nicolas Sarkozy si dirige verso il carcere mano nella mano con Carla Bruni

Simone Mesisca
In mattinata l’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy è uscito dalla sua abitazione accompagnato dalla moglie Carla Bruni per recarsi al carcere di La Santé. Qui l’ex Presdiente sconterà la pena detentiva di 5 anni inflittagli dal tribunale lo scorso 25 settembre per finanziamenti illeciti provenienti dalla Libia di Gheddafi, avvenuti a ridosso della sua campagna elettorale per le presidenziali del 2007.

Nel video, oltre ai coniugi Sarkozy, parenti, amici e i fedelissimi dell’ex presidente che si sono riuniti prima del trasferimento in carcere sotto la sua abitazione nel 16/o arrondissement di Parigi.

