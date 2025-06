Nelle partite del Mondiale per Club 2025 allargato a 32 squadre, la Fifa sperimenta anche la bodycam degli arbitri. E’ una telecamere che consente di vedere dalla visuale dei direttori di gara come loro stessi percepiscono quanto accade in campo

Nelle partite del Mondiale per Club 2025 allargato a 32 squadre, la Fifa sperimenta anche la bodycam degli arbitri. E’ una telecamere che consente di vedere dalla visuale dei direttori di gara come loro stessi percepiscono quanto accade in campo. Serve sia per aiutarli a non subire aggressioni da parte dei calciatori (tutto viene registrato), sia per offrire al pubblico televisivo un prodotto inedito (credits video Fifa)

