Milano-Cortina 2026: “Armonia” guida la cerimonia inaugurale a San Siro

Milano si prepara a vivere un momento storico: il 6 febbraio 2026, lo stadio di San Siro ospiterà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, un evento all’insegna dell’armonia, parola chiave scelta per raccontare i Giochi.

Oggi è stato presentato un video che ne anticipa lo spirito e l’atmosfera, sottolineando l’equilibrio tra le montagne del Veneto, della Lombardia e del Trentino e la città, tra l’uomo e la natura. A guidare il racconto visivo ed emozionale sarà Marco Balich, che coordina il team creativo incaricato di realizzare lo spettacolo.

L’evento sarà un viaggio tra arte e innovazione, natura e città, tradizione e futuro, un omaggio all’Italia e ai suoi valori, capaci di unire cultura, patrimonio e spirito Olimpico in una celebrazione unica.