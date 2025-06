L’Aiea chiede accesso urgente ai siti nucleari iraniani per verificare le scorte di uranio arricchito

Il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha sollecitato l’accesso immediato agli impianti nucleari iraniani per verificare la quantità e lo stato delle scorte di uranio arricchito, vicino alla soglia necessaria per la costruzione di una bomba atomica. Durante una riunione straordinaria a Vienna, Grossi ha sottolineato l’importanza di permettere agli ispettori di tornare sul sito per eseguire un inventario preciso, in particolare dei 400 kg di uranio arricchito al 60%. Grossi ha inoltre riferito di aver ricevuto il 13 giugno una lettera da Teheran che annunciava l’adozione di “misure speciali per la protezione di apparecchiature e materiali nucleari”. La richiesta riflette l’urgenza di monitorare da vicino il programma nucleare iraniano nel contesto di crescenti tensioni internazionali.