Kiev, immagini aeree della cattedrale patrimonio Unesco dopo l’attacco russo

Le immagini aeree diffuse dai Servizi di Emergenza statali ucraini mostrano un edificio monastico presso il monastero di Kyiv-Pechersk Lavra, patrimonio mondiale dell’Unesco, dopo un attacco russo. Lunedì 15 giugno la Russia ha lanciato una raffica di missili contro diverse importanti città ucraine, uccidendo almeno 11 persone e provocando un incendio in uno dei più importanti monasteri ortodossi, scatenando la condanna dell’Unesco, l’agenzia culturale delle Nazioni Unite (fonte Ansa Video).
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