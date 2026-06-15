Kate Middleton all’Order of the Garter 2026: il dettaglio che ha emozionato tutti

Per l’Order of the Garter 2026 la Principessa del Galles ha scelto un elegante look color miele, ma a emozionare sono stati gli orecchini indossati nel giorno del matrimonio con il principe William.

Tra le molte regole non scritte della monarchia britannica ce n’è una che Kate Middleton padroneggia da anni alla perfezione: usare la moda per raccontare una storia. È successo ancora una volta durante l’Order of the Garter, una delle cerimonie più antiche e solenni del calendario reale, dove la Principessa del Galles ha presenziato scegliendo un look elegante e ricco di significati personali.

Kate ha indossato un raffinato ensemble nelle tonalità del miele firmato Patrick McDowell, completato da un cappello coordinato e da accessori accuratamente selezionati. Un’apparizione impeccabile, come da tradizione, che però nascondeva un dettaglio capace di attirare immediatamente l’attenzione degli osservatori reali.

(Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)

A rendere il look particolarmente speciale erano infatti gli orecchini scelti per l’occasione. Non si trattava di un nuovo gioiello né di un pezzo appartenente alla collezione reale, ma degli stessi orecchini indossati il 29 aprile 2011 nel giorno delle nozze con il principe William.

Disegnati dalla maison Robinson Pelham e regalati dai genitori Carole e Michael Middleton per il matrimonio, gli orecchini sono decorati con diamanti che riprendono le foglie di quercia e le ghiande presenti nello stemma della famiglia Middleton. Un gioiello dal forte valore affettivo che Kate sfoggia solo raramente e quasi sempre in occasioni particolarmente significative.

Il richiamo alla propria storia personale assume un significato ancora più profondo se si considera il legame della coppia con l’Order of the Garter. Fu proprio durante questa celebrazione che Kate partecipò a una delle sue prime apparizioni pubbliche accanto a William nel 2008, quando il loro fidanzamento non era ancora stato annunciato ufficialmente.