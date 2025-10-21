Juve Stabia nelle mani della camorra: disposta l’amministrazione controllata

La camorra si occupava di tutto, dalla gestione dei biglietti a cibo e bevande, fino ad arrivare agli spostamenti e alla sicurezza della squadra e dello stadio. E’ per questo che il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura del capoluogo campano e della Procura Antimafia ha disposto per la Juve Stabia – club che milita in Serie B – la misura dell’amministrazione giudiziaria.

Un percorso che dovrà riportare la società nell’ambito della legalità recidendo i legami con i clan, hanno spiegato gli investigatori, mettendo fine a una situazione in cui l’infiltrazione della criminalità organizzata aveva pervaso tutte le attività. Anche il settore giovanile era in mano ad esponenti della camorra e tre ultras daspati e legati all’organizzazione erano sul palco per festeggiare lo scorso 29 maggio l’accesso ai playoff. Anche la Procura della Federcalcio chiederà gli atti dell’inchiesta, nata da un controllo occasionale nei mesi scorsi (video tratto da X).