Iran indignato: al matrimonio la figlia del consigliere di Khamenei a spalle nude

Le immagini della sontuosa cerimonia di nozze della figlia di Ali Shamkhani, rappresentante del leader iraniano Khamenei nel Consiglio supremo di difesa, stanno facendo il giro dei social media. Non solo per l’opulenza della festa, ma soprattutto per l’abbigliamento della sposa, in netto contrasto con le norme vigenti in Iran.

Nei video condivisi online, la sposa appare con un elegante abito bianco caratterizzato da una profonda scollatura, capelli sciolti e senza il tradizionale hijab. Come lei, molte delle invitate donne non indossano il velo obbligatorio in pubblico per legge, a partire dai 7 anni.

Alcuni utenti sui social hanno osservato che la cerimonia sembra riservata esclusivamente alle donne: oltre al padre della sposa e al futuro marito, non si vedono altri uomini. Questo dettaglio ha alimentato discussioni sul doppio standard tra le élite e la popolazione comune, sottoposta a severe restrizioni sul vestiario femminile.

Il video ha attirato l’attenzione anche della giornalista Cecilia Sala, che ha ricordato il tragico caso di Mahsa Amini nel 2022. Arrestata per non aver indossato correttamente il velo, Mahsa fu restituita alla famiglia senza vita, scatenando proteste internazionali e un’ondata di indignazione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran.

Le immagini del matrimonio hanno riacceso il dibattito sulla rigidità delle leggi sull’abbigliamento femminile in Iran e sulle disparità tra le norme imposte alla popolazione e la libertà goduta dalle famiglie al potere. Un caso che continua a far discutere e a porre interrogativi sulla libertà personale e l’uguaglianza di fronte alla legge.