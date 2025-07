Gwyneth Paltrow, nuovo volto (temporaneo) di Astronomer: il video-parodia dopo il caso Kisscam

«Ciao, sono Gwyneth Paltrow. Sono stata ingaggiata temporaneamente per parlare a nome dei più di 300 dipendenti di Astronomer». Così si apre l’ironico video pubblicato sui canali social di Astronomer, azienda di Intelligenza Artificiale finita al centro di un’improvvisa bufera mediatica, culminata con le dimissioni del CEO e della responsabile delle risorse umane.

La vicenda è ormai nota: durante un concerto dei Coldplay, i due dirigenti sono stati inquadrati dalla kiss cam e, resisi conto di essere sotto i riflettori, hanno reagito in modo goffo, cercando di nascondersi — come se volessero tenere segreta la loro presenza insieme. In una mossa sorprendente, Astronomer ha deciso di rispondere pubblicamente all’accaduto con un video-parodia affidato proprio a Gwyneth Paltrow, ex moglie di Chris Martin, frontman della band.

Nel filmato, l’attrice finge di rispondere alle domande più frequenti emerse negli ultimi giorni, come «Cosa sta succedendo?» o «Come se la sta cavando il vostro team social?», ma in realtà coglie l’occasione per parlare esclusivamente dei servizi offerti dall’azienda e per promuovere l’evento Beyond Analytics in programma a settembre.

«Astronomer ha ricevuto un sacco di domande negli ultimi giorni e voleva che rispondessi io a quelle più comuni», dice, seduta dietro una scrivania. Ma alla domanda su cosa sia successo realmente, la risposta è tutt’altro che esplicativa: «Sì, Astronomer è il posto migliore per eseguire Apache Airflow, unificando l’esperienza di esecuzione di pipeline di dati, ML e AI su scala».

Quando viene interrogata sullo stato del team social, devia nuovamente il discorso, puntando tutto sull’evento imminente. Nessun accenno diretto al gossip, che resta volutamente sullo sfondo. Il video si chiude con un messaggio che suona come un manifesto d’intenti: «Ora torneremo a fare ciò che sappiamo fare meglio: fornire ai nostri clienti risultati che cambiano le carte in tavola. Grazie per il vostro interesse per Astronomer».

Una strategia comunicativa tanto spiazzante quanto brillante, capace di ribaltare un momento potenzialmente imbarazzante in un colpo di visibilità clamoroso — a giudicare dai numeri già altissimi in termini di visualizzazioni, commenti, like e condivisioni.