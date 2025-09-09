La Global Sumud Flotilla: colpiti da un drone. Sulla barca anche Greta Thunberg

I responsabili della Global Sumud Flotilla hannu denunciato di essere stati attaccati e colpiti da un drone nella notte tra l’8 e il 9 settembre 2025, mentre si trovavano al largo di Sidi Bou Said in Tunisia. Nel video, rilasciato dall’organizzazione, si vede il momento in cui si sviluppa l’incendio a bordo dell’imbarcazione su cui c’era anche l’attivista Greta Thunberg. Nessuna persona è rimasta ferita. La Guardia Costiera tunisina ha negato la presenza di droni nell’area dell’incidente (video tratto da X)