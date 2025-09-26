Garlasco, terminata la perquisizione a casa Sempio: via scatoloni di materiale

La villetta della famiglia Sempio a Garlasco è stata al centro per ore delle operazioni di carabinieri e Guardia di Finanza, nell’ambito dell’inchiesta bresciana per corruzione in atti giudiziari che coinvolge anche l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti.

Gli investigatori, delegati dal decreto di perquisizione, hanno lasciato l’abitazione portando via diversi scatoloni di materiale acquisito. In auto sono usciti anche i genitori di Andrea Sempio, accompagnati dal loro legale, l’avvocato Massimo Lovati, che non ha rilasciato commenti.